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Новые трамвайные пути появятся в центре Иркутска: их уложат до конца сентября

Замену трамвайных путей начали на улицах Ленина и Горького в Иркутске – до конца сентября здесь уложат 325 метров новых рельсов, рассказали в пресс-службе мэрии.

Работы проводят ночью, когда прекращено движение трамваев и на центральных улицах мало машин. Их осуществляет подрядная организация из Екатеринбурга. Специалисты используют метод алюминотермитной сварки. Технология позволяет при высоких температурах соединить рельсы так, чтобы не было шва на стыках.

Также в настоящее время выполняется комплексный ремонт улицы Терешковой на участке от Челнокова до Лермонтова, где меняется еще 650 метров трамвайных путей.

Новые элементы сделают передвижение трамваем по участкам менее шумным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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