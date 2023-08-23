Вандалы испортили информационные аншлаги на Ольхоне

Испорченные информационные аншлаги обнаружили в Прибайкальском национальном парке на острове Ольхон в Иркутской области, рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

«Шесть конструкций на маршруте "Юг острова Ольхон" погнуты либо сломаны», – говорится в сообщении.

Фото «Заповедного Прибайкалья»

Поврежденную инфраструктуру в ближайшее время отремонтируют и восстановят, а поиском причастных к вандализму лиц займутся не только инспекторы, но и полиция.

По данным ведомства, подобная ситуация наблюдалась здесь и в мае текущего года. Виновник тогда был установлен – он признал свою причастность и возместил расходы на ремонт и установку испорченных конструкций.