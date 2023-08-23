Школьники Иркутской области рассказали, где провели летние каникулы

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у родителей из Иркутска, где отдыхали их дети-школьники этим летом. Результаты исследования есть у SIA.RU.

3 из 10 родителей рассказали, что их дети провели все каникулы дома. Большинство из них этим летом отдыхали на даче – 31%. 22% горожан отправили своих детей на Черное море, 8% – в летний лагерь.

Дети-школьники 6% опрошенных путешествовали по разным городам России. У 5% дети отдыхали за границей. 2% респондентов отправили детей в школьный лагерь. У 11% родителей дети отдыхали в других местах: в санатории, в спортивном лагере, у родственников.