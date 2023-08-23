Спрос на железнодорожников в России за год вырос на 50%

Железнодорожная отрасль испытывает нехватку кадров, в результате чего спрос на профильных специалистов за год вырос на 50%, а число вакансий увеличилось в 1,5 раза, рассказали аналитики SuperJob.

Основные причины дефицита – развитие альтернативных логистических маршрутов и внутреннего туризма, а также расширение железнодорожной сети.

В топ наиболее востребованных специалистов в железнодорожной отрасли в августе вошли монтер пути, машинист, слесарь по ремонту подвижного состава, электромонтер контактной сети либо по обслуживанию электрооборудования, составитель поездов, дежурный по станции/переезду, сигналист.