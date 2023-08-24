Новости

Евгений Пригожин находился в разбившемся под Тверью самолете – Росавиация

Помимо главы ЧВК «Вагнер» на борту мог находится один из основателей компании – Дмитрий Уткин.

Все 7 пассажиров и 3 члена экипажа, находившихся на судне – погибли. Росавиация зарегистрировала на борту руководителей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Ведомство представило следующий список пассажиров самолета Embraer – 135:

  • Пригожин Евгений
  • Уткин Дмитрий
  • Чекалов Валерий
  • Тотмин Александр
  • Пропустин Сергей
  • Макарян Евгений
  • Матусеев Николай

Уточняется, что судно получило разрешение на использование воздушного пространства.

«Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолётом Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области», – рассказали в Росавиации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как стать любимой компанией? HR-день в Сбере
«НR сегодня – это полноценный бизнес-блок»
Говорить на одном языке. Как ИНК формирует единое понимание корпоративных практик
«Мы конкурируем уже не зарплатами». 5 способов привлечь и удержать сотрудников
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес