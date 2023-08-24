Евгений Пригожин находился в разбившемся под Тверью самолете – Росавиация

Помимо главы ЧВК «Вагнер» на борту мог находится один из основателей компании – Дмитрий Уткин.

Все 7 пассажиров и 3 члена экипажа, находившихся на судне – погибли. Росавиация зарегистрировала на борту руководителей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Ведомство представило следующий список пассажиров самолета Embraer – 135:

Пригожин Евгений

Уткин Дмитрий

Чекалов Валерий

Тотмин Александр

Пропустин Сергей

Макарян Евгений

Матусеев Николай

Уточняется, что судно получило разрешение на использование воздушного пространства.

«Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолётом Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области», – рассказали в Росавиации.