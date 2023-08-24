ИНК направила спецтехнику на ликвидацию последствий размыва участка Байкало-Амурской магистрали в Бурятии

Иркутская нефтяная компания (ИНК) направила 23 единицы техники и персонал для ликвидации последствий размыва участка Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

Часть техники уже прибыла в Северобайкальск по железной дороге и в ближайшее время приступит к восстановительным работам. Вторая колонна идет своим ходом по автодороге, движение затруднено частичным подтоплением трассы. Вместе с техникой в Северобайкальск отправились сотрудники компании, всего 47 человек.

— Как только мы получили запрос от руководства республики Бурятия, сразу откликнулись, подготовили и отправили технику. Уже на месте будет понятно, где именно она будет задействована — на восстановлении дамбы или железнодорожного полотна. Надеемся, что последствия ЧС удастся ликвидировать как можно быстрее, — отметил генеральный директор ИНК Яков Гинзбург.

Режим ЧС регионального характера действует в Бурятии с 20 августа. Днем ранее из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северобайкальском регионе река Холодная вышла из берегов, подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск – Холодная. В результате было повреждено полотно протяженностью 1000 метров. Движение поездов на участке было остановлено. Власти оценивали ущерб от простоя грузов в миллиарды рублей. На ремонт планировали потратить около недели, однако уже 22 августа в РЖД сообщили о восстановлении всего поврежденного участка Байкало-Амурской магистрали.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников превысило 15 тыс. чел.