Врачи, токари и повара возглавили рейтинг самых дефицитных специалистов России

Служба исследований hh.ru проанализировала соотношение активных резюме и вакансий на 31 июля 2023 года и составила рейтинг самых дефицитных специалистов в Иркутской области.

Рейтинг самых дефицитных специалистов июля в Иркутской области возглавили врачи – на одну вакансию приходится 0,5 резюме, что говорит об острой нехватке соискателей. Еще одна специальность, где резюме открыто меньше, чем вакансий – это токари (0,6 резюме на вакансию).

Также в топ-15 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли повара (1 резюме на вакансию), автослесари и прорабы (1,1), машинисты (1,2), электромонтажники и операторы станков ЧПУ (по 1,4), главврачи и сварщики (по 1,5), маяляры и агенты по недвижимости (по 1,7), монтажники (1,8) и геодезисты (1,9).

Ранее аналитики hh.ru сообщали, что спрос на автослесарей в 2023 году в Иркутской области вырос на 53% относительно прошлого года.