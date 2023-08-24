Здание-многоугольник выставили на продажу в центре Иркутска за 6,5 млн рублей

Необычное здание продают в Иркутске – оно имеет многоугольную форму и располагается неподалеку от остановки «Театр кукол», следует из данных портала «Авито».

Объект является старинной общегородской водокачкой. Он был построен на углу улиц Байкальской и Красных Мадьяр в 1905 году из кирпича и блоков песчаника. Строение возвели после большого пожара 1879 году.

Здание является трехэтажным. При создании в нем установили железный бак емкостью 8 тысяч ведер, а также по два запасных из бетона вместимостью 13,5 тысячи ведер каждый.

Водокачка является объектом культурного наследия и принадлежит частному лицу, который готов продать ее за 6,5 млн рублей.