«Вкусно – и точка», Burger King и KFC+Ростикс – в лидерах рынка фастфуда

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, аудитория ресторанов быстрого питания «большой тройки» продемонстрировала рост в первом полугодии 2023 года.

Доля россиян, посещающих эти заведения хотя бы раз в полгода, составляет 45% и является максимальной за несколько предшествующих периодов. Показатели за аналогичные периоды 2021 и 2022 годов составляли 39,3% и 35,9% соответственно, а во втором полугодии 2022 он был равен 41,8%.

Лидером рынка по-прежнему остается «Вкусно – и точка» (бывший McDonalds) в первом полугодии 2023 эту сеть посещали 33,5% россиян). На KFC+Ростикс приходится 25,2%, на Burger King – 15,5%. Самой популярной категорией по доле трат являются бургеры: на них приходится 30% расходов. На картошку – 12%, на кофе и роллы – по 8%, на баскеты и куриные снеки – по 7%, на соусы и сладкую газированную вода – по 5%.

По количеству покупателей топ-3 бургеров в сетях выглядит следующим образом. Во «Вкусно – и точка» – чизбургеры (13,3%), чикенбургеры (10,9%) и бургеры «Биг Хит» (8,3%). В точках KFC+Ростикс – чизбургеры и «шефбургеры» с курицей (3,3% и 3,2% соответственно), а также чикенбургеры (2,9%). В заведениях Burger King – вопперы и чизбургеры с говядиной (3,8% и 3,1%), а также чикенбургеры с курицей (2,3%).

«Ставшая любимой и даже традиционной для россиян сфера быстрого питания успешно преодолела сложности пандемии и в большей степени турбулентность 2022 года. Наблюдается устойчивый рост популярности сетей, которые, пройдя через сложную перестройку бизнес-процессов или даже полного ребрендинга, уверенно развиваются и масштабируются», – прокомментировала директор по работе с клиентами Ромир Маргарита Абрамкина.