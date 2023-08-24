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ВТБ вышел из капитала девелопера ПИК

ВТБ полностью вышел из капитала девелопера ПИК, в котором банку принадлежал пакет в размере 12,36%, сообщил банк на портале центра раскрытия корпоративной информации.

«Мы подтверждаем, что полностью вышли из акционерного капитала ГК ПИК. Оцениваем инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ», – сообщила Интерфаксу пресс-служба банка.

Сумма сделки не раскрывается. Исходя из цены закрытия основных торгов на Московской бирже во вторник, рыночная стоимость такого пакета составляла около 68,5 млрд руб.

Напомним, банк стал акционером девелопера в 2017 г., тогда было объявлено о продаже группе ВТБ пакета квазиказначейских акций ГК ПИК в размере 7,57%, аккумулированного в ходе реализации добровольного предложения в рамках делистинга компании с Лондонской биржи (был завершен в июне 2017 г). Позже, в 2019 году ВТБ приобрел у контролирующего владельца ГК ПИК Сергея Гордеева 15,48% акций компании, и доля банка превысила 23%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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