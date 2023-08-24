Депутаты Госдумы посетили Ольхонский район для обсуждения правок в закон «Об охране озера Байкал»

Из-за природоохранного законодательства в районе не могут строить дома, дороги, очистные сооружения. Невозможно получить землю, чтобы развивать сельское хозяйство, возникают проблемы даже с захоронениями на кладбищах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Новая редакция закона «Об охране озера Байкал» позволит местным администрациям с учетом мнения жителей актуализировать генпланы ряда поселений в части границ населенных пунктов, расположенных на землях лесного фонда, в пределах фактически занятой ими территории, а также решить вопрос с оформлением права муниципальной собственности на кладбища для содержания мест захоронений и организации ритуальных услуг.

«На встрече мы выслушали местных жителей. Важно, чтобы мнение людей, живущих на Байкале, было учтено при внесении поправок в закон. Они живут на этой земле и хотят, чтобы дети ходили в детские сады и школы, чтобы были нормальные дороги и возможности построить дом, работать. Это обычные потребности людей. Нужно создавать комфортные условия для жителей всех территорий», – сказал губернатор Игорь Кобзев.

По итогам поездки будут сформированы и представлены предложения для подготовки законопроекта ко второму чтению.