Россияне назвали размер желаемой пенсии

СберНПФ совместно с Работа.ру выяснили, какую пенсию хотят получать россияне, опросив 3,6 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов. В целом по стране средний размер желаемой пенсии составил 69 тыс. руб.

Самые высокие запросы оказались у жителей Краснодарского края. В тройку регионов с высокими финансовыми аппетитами вошли Московский регион и Самарская область. Скромнее других оказались жители Челябинской области, которые готовы получать на пенсии 46 тыс. рублей.

Исследование показало, что опрошенные жители Краснодарского края хотели бы получать пенсию в размере 104 тыс. рублей в месяц. И это самый высокий показатель по стране. На втором месте оказались респонденты из Москвы и Московской области, согласившиеся на ежемесячную выплату в размере в 84 тыс. Тройку регионов с самыми высокими пенсионными ожиданиями замыкает Самарская область: участники опроса из этого региона хотели бы получать 80 тыс.

Респонденты из Нижегородской и Калужской областей рассчитывают после завершения карьеры получать по 75 тыс. рублей в месяц, жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 71 тыс., Тюменской области – 68 тыс., Новосибирской области – 67 тыс.

Опрошенные из Ростова-на-Дону оценили идеальную пенсию в 66 тыс. рублей в месяц. Жители Башкортостана после завершения карьеры рассчитывают на 64 тыс., Алтайского края – на 62 тыс. Пенсию в размере 60 тыс. рублей хотели бы получать в Саратовской области, 56 тыс. – в Свердловской, 53 тыс. – в Республике Татарстан, а 46 тыс. – в Челябинской области.

Исследование проводилось в июле 2023 года среди 3,6 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов.