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Июль и август стали самыми нетипичными на вторичном рынке жилья

Эксперт агентства недвижимости Cristall Realty Елена Варкетин подвела итоги июля на вторичном рынке жилья московского региона, а также спрогнозировала перспективы сегмента с учётом повышения ключевой ставки.

«Описывая нынешнюю ситуацию на рынке недвижимости, нельзя не признать, что происходящее никак не вписывается в рамки экономической логики. Ситуация явно зашла в политическое поле – обсуждать её с точки зрения экономики стало бессмысленно», – Елена Варкетин, руководитель отдела продаж агентства недвижимости Cristall Realty.

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Июль и август уже ознаменованы как самые нетипичные, за последние годы. Привычные месяцы отпусков превратились в гонку инвесторов. Девальвация рубля и рост доллара ожидаемо привели к активизации покупательской способности всех тех, кто держал средства в валюте, а также тех, кому «страшно сидеть в рублях».

Сроки экспозиции объектов сократились и наблюдается стремительное «вымывание» тех лотов, которые долго не продавались. Как и прежде, более 80% сделок происходят по ипотеке, заметно усилился рост сделок с наличными, эта тенденция может замедлиться к осени на фоне укрепления рубля. Увеличились объёмы продаж готовых одно- и двухкомнатных квартир с отделкой «под ключ».

Прогнозируем, что к октябрю – ноябрю политическое напряжение спадёт и к Новому году будет принято волевое решение вернуть ставку к позициям весны 2023 года, последующее за укреплением позиций рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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