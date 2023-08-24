Карта МИР Окей от Дальневосточного банка заняла 6 место в ТОП-15 лучших детских карт в России по итогам августа 2023 года по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру».

При составлении рейтинга учитывались такие параметры предложений, как проценты Cash Back, начисление процентов на остаток, стоимость выпуска и обслуживания карты, возможность выпуска дополнительной карты, набор дополнительных сервисов – онлайн-оформление, выбор дизайна карты, наличие бонусов детям и родителям, а также значимость банка на финансовом рынке.

«Детская карта – это не просто платёжное средство, - уверен Георгий Бибаев, начальник управления маркетинга Дальневосточного банка. – С помощью мобильного приложения банка ребёнок учится контролировать свои расходы, осваивает различные денежные операции, может выбирать товар с максимальным кешбэком. Детская карта – это основа финансовой грамотности, которую нужно прививать с детства».

Напоминаем, что недавно Дальневосточный банк представил обновлённую детскую карту МИР «О’кей!» – теперь у неё есть симпатичный маскот, и не один: Ролику и Рокси предстоит не только украшать собой карты, но и быть для своих владельцев настоящими друзьями и помощниками. На сайте Банка открыт специальный раздел, посвящённый детским картам – там можно получить информацию об основных принципах работы сервиса, а также задать вопрос своему маскоту. Карты с новым привлекательным дизайном можно оформить во всех дополнительных офисах банка.

Карта открывается как дополнительная к основной карте родителя, при этом ребёнок получает современное средство для обращения с личными финансами. Карта предусматривает возможность бесконтактной оплаты с помощью сервисов MIR Pay и Samsung Pay, бесплатное снятие наличных в банкоматах любого банка 5 раз в месяц, кешбэк от платёжной системы «Мир» до 30% и кешбэк 5% от Банка. Выпуск и обслуживание карты в Дальневосточном банке осуществляются абсолютно бесплатно.