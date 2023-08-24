Иркутский филиал Банка СОЮЗ переименован в Иркутский филиал АО Ингосстрах Банк

Банк сообщил об изменении наименования Иркутского филиала Банка в Справочнике БИК.

– Настоящим АО Ингосстрах Банк (далее — Банк) уведомляет, что Банком России в связи с изменением наименования Иркутского филиала Банка в Справочник БИК внесена информация о новом наименовании данного филиала. Начиная с 21.08.2023 при осуществлении расчетов через платежную систему Банка России в расчетных (платежных) документах при заполнении реквизитов необходимо указывать новое наименование данного филиала, а именно:

- полное наименование филиала: Иркутский филиал Акционерного общества Ингосстрах Банк

или

- сокращенное наименование филиала: Иркутский филиал АО Ингосстрах Банк.



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