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ПСБ снизил ставки по льготной ипотеке

Минимальная ставка 4,4% годовых действует по ипотеке для IT-специалистов, по семейной ипотеке ставка составит от 5%, по обновленной ипотеке с господдержкой (госпрограмма-2020) - 7,6% годовых. Ранее оформленный кредит также можно рефинансировать по ставке от 5% годовых по программе «Рефинансирование. Семейная ипотека».

Кредит в рамках программ с господдержкой предоставляется на приобретение готовой или строящейся квартиры от застройщика. Первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемого жилья. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей – на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — для приобретения жилья в других регионах РФ. Для IT-специалистов максимальная сумма кредита составляет 18 млн рублей – для жилья в регионах с населением свыше 1 млн человек, 9 млн рублей – для остальных регионов.

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«На фоне продолжающегося цикла повышения ключевой ставки ЦБ основным финансовым инструментом для покупки жилья являются льготные ипотечные программы. В текущей ситуации мы снижаем ставки по программам с господдержкой для клиентов, которые решили не откладывать покупку квартиры на долгий срок. Улучшение условий по льготным программам позволит сохранить позитивную динамику рынка ипотечного кредитования. Льготная ипотека останется драйвером ипотечного рынка и будет способствовать развитию жилищной инфраструктуры и строительной отрасли в целом», - отметила заместитель директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Марина Заботина.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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