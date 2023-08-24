Россельхозбанк поможет Сахалину реализовать инвестиционный потенциал

Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Москве обсудили направления реализации инвестиционного потенциала региона. В числе перспективных проектов названы: развитие марикультуры, разведение форели, производство кормового белка, органических и минеральных удобрений, средств защиты растений, выращивание цветов и семеноводство.

«Регион обладает значительным инвестиционным потенциалом благодаря планомерной работе Правительства Сахалинской области, её природным богатствам и расположению на пересечении морских и авиационных маршрутов Азиатско-Тихоокеанского региона. С 2007 года Россельхозбанк вложил в экономику региона 35,4 млрд рублей, в том числе 23,4 млрд рублей в сельское хозяйство и рыбохозяйственный комплекс. Мы поддержали 35 инвестиционных проектов, которые, в частности, дают региону 4 тыс. тонн молока и 10 тыс. тонн переработанных рыбо- и морепродуктов. Банк готов рассматривать проекты, направленные, например, на производство органических удобрений и средств защиты растений, развитие семеноводства и рыбохозяйственного комплекса, который особенно интересен для нас», – отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

В июне Россельхозбанк объявил о разработке стратегии поддержки рыбохозяйственного комплекса (РХК). В фокусе внимания закладка 30 краболовных судов и 30 иных объектов в Дальневосточном федеральном округе, включая заводы по переработке. В результате реализации комплексной программы поддержки кредитный портфель Россельхозбанка в РХК по итогам 2025 года увеличится в 3,3 раза.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил высокий инвестиционный потенциал региона и его привлекательность с точки зрения финансовой устойчивости, наличия высококвалифицированных специалистов и комфортной среды проживания населения.

«Реализация проектов, которые направлены на развитие рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов, создание импортозамещающих производств обеспечивают дополнительные поступления в бюджет, поэтому мы заинтересованы в привлечении инвесторов. Это дает огромные возможности не только для создания новых рабочих мест, но увеличения экспортного потенциала и обеспечения не только жителей островов, но и населения нашей страны собственной продукцией, в том числе деликатесными и полезными дарами моря. Поэтому мы будем поддерживать предпринимателей, которые инвестируют в развитие глубокой переработки продукции и расширение экспорта», – сказал глава региона.

К перспективным направлениям инвестиций на Сахалине участники встречи отнесли:

Проекты по производству кормового белка на основе рыбных отходов и природного газа. На Сахалине много предприятий РХК, месторождений газа, есть возможность реализовывать эту продукцию на внутреннем рынке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР);

Переработку торфа и отходов животноводства в органические удобрения. Они нужны внутреннему рынку Сахалина и позволят обеспечить экологическую чистую переработку отходов животноводческих и птицеводческих хозяйств;

Производство минеральных удобрений. У Сахалина логистически удобное расположение для их экспорта на основные рынки сбыта: Китай, Индию, АТР.

Производство средств защиты растений. Они характеризуются высоким потенциалом импортозамещения, а также востребованы за границей;

Развитие товарной марикультуры. Сахалинская область имеет около 50 тыс. га неосвоенных морских акваторий;

Разведение радужной форели. Этому способствуют огромный опыт в рыбоводстве и наличие большого количества озёр;

Выращивание цветов – для рынков Азии;

Картофельное семеноводство – как продолжение политики импортозамещения.

Как отметил руководитель направления инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Абдуразак Разаков, Сахалин – важнейшая часть территории Дальнего Востока с огромным потенциалом для развития в агропромышленном комплексе и рыбохозяйственной отрасли. Здесь созданы и успешно работают сразу несколько мер и инструментов господдержки бизнеса, чтобы улучшить финансово-экономическую модель инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории островов.

«У нас есть ряд эффективных инструментов – от налоговых льгот до предоставления земли и обеспечения инфраструктурой, которые действуют в рамках преференциальных режимов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток. Самые выгодные условия ведения бизнеса в России предлагает закон об особых условиях предпринимательской деятельности на Курилах. Государственная поддержка позволяет инвесторам реализовывать проекты в различных отраслях, в том числе импортозамещающие. Они создают важные производственные площадки, которые дают новый импульс развитию экономики региона», – подчеркнул представитель КРДВ.

По словам Ирины Жачкиной, банк готов работать с производствами на условиях возвратности инвестиций, высокой рентабельности и эффективности бизнеса.

«Новые проекты – это рабочие места и налоги в бюджет. Они должны работать на экономику региона и благосостояние людей», – подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления.