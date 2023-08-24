Содид Банк сообщил об изменении тарифов по операциям в иностранной валюте

Содид Банк опубликовал новые тарифы по РКО для физических лиц. Теперь банк будет взимать комиссию за прием наличных денежных средств на счет в долларах США и евро.
– Изменения вступают в силу с 04.09.2023 года, – говорится с в сообщении банка.
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Изменения касаются тарифов комиссионного вознаграждения по операциям и услугам для физических лиц, п. 2. Тарифы за услуги для операций по счетам (вкладам) в иностранной валюте:
|№ п/п
|Наименование услуги
|Тариф
|Порядок взимания
|Примечание
|Зона действия
|2.4.
|Кассовое обслуживание
|2.4.1.
|Прием наличных денежных средств на счет
|Бесплатно
|все подразделения
|за исключением:
|2.4.1.1.
|Прием наличных денежных средств на счет в валютах:
- доллары США
- Евро
|2% от суммы поступления
|В день совершения операции по курсу Банка России