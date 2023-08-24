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Содид Банк сообщил об изменении тарифов по операциям в иностранной валюте

Содид Банк опубликовал новые тарифы по  РКО для физических лиц. Теперь банк будет взимать комиссию за прием наличных денежных средств на счет в долларах США и евро.

Изменения вступают в силу с 04.09.2023 года, – говорится с в сообщении банка.

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Изменения касаются тарифов комиссионного вознаграждения по операциям и услугам для физических лиц, п. 2. Тарифы за услуги для операций по счетам (вкладам) в иностранной валюте:

№ п/п Наименование услуги Тариф Порядок взимания Примечание Зона действия
2.4. Кассовое обслуживание  
2.4.1. Прием наличных денежных средств на счет Бесплатно     все подразделения
за исключением:        
2.4.1.1. Прием наличных денежных средств на счет в  валютах:
- доллары США
- Евро		 2% от суммы поступления  В день совершения операции по курсу Банка России    

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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