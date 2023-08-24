Содид Банк сообщил об изменении тарифов по операциям в иностранной валюте

Содид Банк опубликовал новые тарифы по РКО для физических лиц. Теперь банк будет взимать комиссию за прием наличных денежных средств на счет в долларах США и евро.

– Изменения вступают в силу с 04.09.2023 года, – говорится с в сообщении банка.

Изменения касаются тарифов комиссионного вознаграждения по операциям и услугам для физических лиц, п. 2. Тарифы за услуги для операций по счетам (вкладам) в иностранной валюте: