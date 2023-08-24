«Цифра банк» реализовал возможность использования сервиса Системы быстрых платежей в своем мобильном приложении

С 23 августа в мобильном приложении можно проводить оплаты при покупке товаров в магазинах, подключивших оплату через Систему быстрых платежей (СБП).

– Это можно сделать с помощью QR-кода или прямой ссылки на оплату через СБП из интернет-магазинов, – говорится в сообщении банка.

Банк также опубликовал пошаговую инструкцию для оплаты с помощью сканирования QR-кода в магазинах, подключивших оплату через СБП: