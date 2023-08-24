ПСБ и компании АО «УНИИКМ» и ООО «Углекон» заключили соглашения о сотрудничестве.
ПСБ совместно с «УНИИКМ» и «Углекон» договорились сотрудничать в рамках создания промышленного производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов для применения в ортопедии, травматологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии и военно-полевой хирургии.
«Подписанные соглашения направлены на разработку и внедрение новой высокотехнологичной продукции медицинского назначения для лечения и реабилитации с использованием углеродных имплантатов. Реализация инновационных решений позволит повысить объем и качество оказания эффективной медицинской помощи пациентам», – отметила Наталия Юдина, заместитель председателя ПСБ.
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ПСБ поддержит проект по созданию промышленного производства изделий медицинского назначения
ПСБ и компании АО «УНИИКМ» и ООО «Углекон» заключили соглашения о сотрудничестве.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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