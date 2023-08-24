ПСБ поддержит проект по созданию промышленного производства изделий медицинского назначения

ПСБ и компании АО «УНИИКМ» и ООО «Углекон» заключили соглашения о сотрудничестве.



ПСБ совместно с «УНИИКМ» и «Углекон» договорились сотрудничать в рамках создания промышленного производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов для применения в ортопедии, травматологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии и военно-полевой хирургии.



«Подписанные соглашения направлены на разработку и внедрение новой высокотехнологичной продукции медицинского назначения для лечения и реабилитации с использованием углеродных имплантатов. Реализация инновационных решений позволит повысить объем и качество оказания эффективной медицинской помощи пациентам», – отметила Наталия Юдина, заместитель председателя ПСБ.