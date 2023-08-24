Названа самая дешевая квартира в России

По данным сервиса Домклик Сбера, самая дешёвая квартира в России, выставленная на продажу на вторичном рынке, находится в Воркуте (Республика Коми). «Однушку» площадью 30,6 м2 предлагают всего за 100 тыс. рублей — это 3268 рублей за м2. При этом в среднем квадратный метр в Воркуте стоит 10 526 рублей.

По данным витрины Домклик, квартира находится в пешей доступности от железнодорожного вокзала, в кирпичной пятиэтажке 1991 года постройки. Расположена она на четвёртом этаже, лифта нет, а перед тем, как въехать квартиру, потенциальному покупателю придётся потратиться на ремонт.

Чуть дороже, за 120 тыс. рублей, можно приобрести квартиру в Ульяновске. «Однушка» (27 м2) без балкона находится в пятиэтажном доме без лифта, построенном в 1966 году. Скромный метраж кухни компенсируется близостью к скверу. За квадратный метр просят 4444 рубля при средней цене по городу в 77 671 рубль.

На третьем месте — однокомнатная квартира в Троицке Челябинской области за 150 тыс. рублей. Планировка типа «общежитие», первый этаж и запущенные подъезды компенсируются стальной входной дверью и пластиковыми окнами. Площадь жилья — 15 м2. Таким образом, квадратный метр в этой квартире обойдётся в 10 000 рублей (средняя цена по городу — 28 633 рублей).

Ещё одна квартира в Воркуте выставлена на продажу за 150 тыс. рублей — это «однушка» площадью 28,9 м2 с базовым косметическим ремонтом. Продавец готов оставить в пользование новому владельцу всю «советскую» мебель и бытовую технику. Вероятно, продавец хочет как можно скорее реализовать объект, ведь цена за квадратный метр здесь в два раза ниже, чем в среднем по городу, и составляет 5190 рублей. Это четвёртое место в рейтинге самых дешёвых квартир России по версии Домклик.

На пятой строчке — квартира в городе Сокол Вологодской области, на этот раз двухкомнатная. «Двушку» площадью 44,4 м2 предлагают купить всего за 160 тыс. рублей. Стоимость квадратного метра здесь — всего 3611 рублей при средней цене в 38 834 рубля. Впрочем, взглянув на фото квартиры, удивляться этому перестаёшь: жильё требует капитального ремонта и находится в доме 1930 года постройки, причём на последнем этаже, что чревато протекающей крышей.