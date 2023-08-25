«В волонтерстве нет конкурентов». Как прошел II Межрегиональный форум волонтеров в Иркутске

Волонтерство – один из главных трендов последних лет. Крупные компании: Сбер, En+ Group, ОАО «РЖД», ОК «РУСАЛ», Иркутская нефтяная компания, СХ ПАО «Белоречинское», ГП «Янта», ИРГУПС, госкорпорация «Росатом», «Почта России» и другие – активно включаются в это движение, что придает добровольчеству системность, силу и массовость. «В этом деле компаниям делить нечего, здесь все – союзники», – так говорят о волонтерстве представители крупного бизнеса. Лучшие практики и интересные проекты они обсудили в начале августа на Межрегиональном форуме волонтеров в Иркутске, а затем перешли от слов к делу – оборудовали экотропу в Порту Байкал.

II Межрегиональный форум волонтеров в Иркутске

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Волонтеров все больше

Волонтерство – часть стратегии Сбера, и с каждым годом людей, готовых сопереживать и вкладываться в добрые дела, становится все больше. Если в прошлом году ядро добровольцев Сбера составляло около 18 тыс. человек по всей стране, то сегодня – более 22 тыс. Неслучайно именно Байкальский банк Сбербанка второй год подряд стал площадкой проведения Международного форума волонтеров в Иркутске, объединив добровольцев практически со всей страны.

Участниками форума стали представители различных общественных организаций и компаний, в которых развивается корпоративное волонтерство. Всех их объединяет одно – желание сделать мир лучше, чище и добрее. Мероприятие решили начать нестандартно и креативно – ярким выступлением шоу-дуэта баяниста и аккордеониста «Карабас». Такой – задорный и душевный – настрой очень важен в волонтерских делах. Здесь без энтузиазма – никуда.

Шоу-дуэт баяниста и аккордеониста «Карабас»

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Очень рад, что уже второй год мы собираем на площадке Сбера неравнодушных людей, тех, кто готов отдавать частичку себя на добрые дела, – отметил, открывая форум, председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. – Мы собираемся здесь, чтобы обсудить стратегии, поделиться опытом, а также зарядиться той энергией и позитивом, которые необходимы каждому, чтобы творить добрые дела».

Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

По словам Александра Абрамкина, волонтеры Сбера ежегодно реализуют десятки различных инициатив. Одна из последних в Иркутском отделении – образовательный проект для коррекционных школ «Финансы для всех». Специалисты банка провели уроки финансовой грамотности и кибербезопасности в 36 коррекционных школах, учили подростков обращаться с деньгами, пользоваться услугами банка. Проект охватил 16 муниципалитетов Иркутской области, но в дальнейшем – Министерство образования региона уже приняло такое решение – будет продолжаться и тиражироваться.

Сформировать команду

Первый заместитель председателя правления Сбера, куратор направления ESG Александр Ведяхин принял участие в форуме удаленно, по видеосвязи. По его словам, Сбербанк активно развивает ESG-инициативы в поддержку национальных проектов «Экология», «Образование», «Культура» и «Демография». За волонтерские усилия банк удостоен первой национальной премии «Наш вклад», и это признание в очередной раз показывает: волонтеры помогают решать самые важные социальные вопросы в России.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Форум волонтеров – уникальная площадка, – считает Александр Ведяхин. – Здесь можно обменяться опытом создания проектов и поддержки волонтеров со стороны организации НКО и органов власти. Сбербанку тоже есть чем поделиться. И очень здорово, что, развивая сотрудничество с нашими партнерами, наша команда волонтеров пополняется единомышленниками. Ключевая задача форума – сформировать большую команду добрых дел».

Формированию волонтерского сообщества способствует не только площадка форума, но и различные профильные объединения. Так, в прошлом году Байкальский банк Сбербанка вступил в Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и стал председателем регионального отделения. В этом году – прямо во время форума в Иркутске – соглашение с НСКВ «Байкал» подписал банк из Якутии – АО АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК".

Соглашение с НСКВ «Байкал» подписал банк из Якутии – АО АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК".

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

НСКВ работает с 2014 года. Сегодня география совета превышает 30 регионов, сейчас в нем уже 70 компаний из самых разных отраслей. Всех их объединяет одна миссия – развитие корпоративного волонтерства. Как показала практика, именно оно является самым массовым и эффективным, так как поддерживается бизнесом.

– За девять лет объединение корпоративного волонтерства доказало свою эффективность в масштабах страны. До 2025 года в НСКВ определены три ключевые стратегии, – рассказал представитель совета Дмитрий Шарков. – Первая – развитие партнерских проектов органов власти, бизнеса и НКО. Вторая – развитие региональной сети: важно, чтобы совет пополнялся новыми компаниями и практиками. Третья цель – повышение эффективности волонтерских программ.

Дмитрий Шарков.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

На Байкал без пластика

Ассоциация «Байкал без пластика», созданная в Иркутской области в прошлом году при участии крупных компаний региона, – еще один пример эффективного объединения крупного бизнеса, общественных организаций, образовательных учреждений для решения серьезной проблемы, которую невозможно решить в одиночку.

«Микропластик – большая проблема для Байкала, – рассказал представитель Ассоциации, руководитель региональных проектов Эн+ Евгений Вакула. – Его концентрации обнаружены в популярных местах отдыха – в Листвянке, Слюдянке, на Малом Море. На это лето запланирована масштабная работа по очистке озера. 25 июля завершилась недельная экспедиции, состоящая из представителей Ассоциации, Росрыболовства и профессиональных драйверов, которые подняли со дна 61 браконьерскую сеть общей длиной 3 км и весом 2 т. Работы будут продолжаться».

Руководитель региональных проектов Эн+ Евгений Вакула

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

По словам Евгения, в июле также была организована конференция «Современные тренды и вызовы в туристическом секторе Прибайкалья» для представителей турсектора, крупного и среднего бизнеса. В середине лета запустили образовательный эко-марафон в детских лагерях отдыха Иркутской области. Ребята на уроках узнают об уникальном мире Байкала, о проблеме загрязнения озера, а также о влиянии микропластика на окружающую среду.

Евгений Вакула добавил, что Ассоциация инициирует изменения в федеральный закон о защите Байкала по ограничению использования пластика на территории озера. Поправки уже рассмотрены в первом чтении Госдумы. Возможно, до конца года изменения будут приняты, и с 2024 года изделия из пластика, в частности одноразовую посуду, запретят на берегах Байкала.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Экотропы начинаются с Байкала

Развитием осознанного туризма занимается – в том числе и с волонтерской помощью – Большая Байкальская Тропа. Основатель ББТ Андрей Сукнев поделился с участниками форума своим немалым опытом строительства экотроп.

В Центральной России считают, что маршруты достаточно промаркировать и назвать их экотропой. «Ничего подобного, – говорит эксперт. – Те, кто был в Хамар-Дабане, в Саянах, знают, что такое кедровый стланик, что пройти по нему чрезвычайно сложно. Экотропа должна быть такой, чтобы люди ходили по лесу безопасно. Возьмем Большую Байкальскую тропу – она обустроена так, что обычные горожане спокойно передвигаются по ней, дышат чистым воздухом, любуются идеально чистым лесом, начинают здороваться, улыбаться друг другу».

Основатель ББТ Андрей Сукнев

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Андрей Сукнев заметил, что если браться за обустройство экотропы, то нужно подойти к проекту скрупулезно, чтобы получилось качественно и красиво. По его словам, в Байкальске планируется открыть федеральный ресурсный и образовательный центр тропостроения. «В нашей стране не хватает технологий по строительству троп, в чем-то знаний. Создаваемый центр в том числе займется объединением опыта тропостроения, разработками в этом направлении. Мы поставим в Байкальске нулевую отметку, с которой будут начинаться национальные тропы России. Все дороги ведут в Рим, а экотропы начинаются с Байкала».

Делить нечего

Организатор форума волонтеров – Сбер – и сам не один год активно развивает экологическое волонтерство: снижает собственное воздействие на окружающую среду, занимается эко-просвещением. «Мы во всех территориях нашего региона системно поддерживаем различные экологические акции и участвуем в них, к примеру, в прошлом году наши сотрудники посадили более 30 тыс. саженцев, активно поддерживаем федеральную акцию «Сад памяти», – рассказал куратор ESG-направления в Байкальском банке Сбербанка России, заместитель председателя Байкальского банка, председатель регионального отделения НСКВ «Байкал» Дмитрий Жоров.

Заместитель председателя Байкальского банка, председатель регионального отделения НСКВ «Байкал» Дмитрий Жоров.

Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Он также обратил внимание на то, что на территории вокруг уникального озера Байкал возникает очень многих волонтерских проектов и направлений. По созданию экотроп, очистке берегов и дна озера от мусора, по повышению экологической грамотности, по сортировке и переработке твердых бытовых отходов и многие другие. «В волонтерстве все компании, конкурирующие между собой на рынке, становятся союзниками, потому что в этом направлении делить нечего – нужно только отдавать», – резюмировал Дмитрий.

КСТАТИ

Больше дела, меньше слов

Обустройство новой экотропы «Исток Ангары».

На второй день форума, обсудив лучшие практики корпоративного волонтерства, участники перешли от слов к делу: вместе с представителями ФГБУ «Заповедного Прибайкалья» приступили к обустройству новой экотропы «Исток Ангары».

Общая протяженность нового турмаршрута составит 9 км, участники форума оборудовали первые четыре с небольшим. Тропа начинается в Порту Байкал. По словам заместителя председателя Байкальского банка Сбербанка Дмитрия Жорова, остановились именно на этой точке, чтобы здесь смогли побывать все желающие. Это будет самая близкая к Иркутску тропа – потому и самая востребованная среди гостей региона. На ней появятся скамейки, указатели, фотозона, пикниковая точка, столбики с QR-кодами, которые окунут туристов в дополненную реальность и позволят увидеть животный мир Прибайкалья. В сентябре, в День Байкала, экотропа будет открыта.

«Среди волонтеров, которые принимают участие в обустройстве тропы, – представители различных компаний со всей России, в том числе и банков. Никакой конкуренции, это общее дело, – поделился Дмитрий Жоров. – В волонтерстве все заодно, все – союзники».