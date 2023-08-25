«В волонтерстве нет конкурентов». Как прошел II Межрегиональный форум волонтеров в Иркутске

Волонтерство – один из главных трендов последних лет. Крупные компании: Сбер, En+ Group, ОАО «РЖД», ОК «РУСАЛ», Иркутская нефтяная компания, СХ ПАО «Белоречинское», ГП «Янта», ИРГУПС, госкорпорация «Росатом», «Почта России» и другие – активно включаются в это движение, что придает добровольчеству системность, силу и массовость. «В этом деле компаниям делить нечего, здесь все – союзники», – так говорят о волонтерстве представители крупного бизнеса. Лучшие практики и интересные проекты они обсудили в начале августа на Межрегиональном форуме волонтеров в Иркутске, а затем перешли от слов к делу – оборудовали экотропу в Порту Байкал.
Волонтеров все больше
Волонтерство – часть стратегии Сбера, и с каждым годом людей, готовых сопереживать и вкладываться в добрые дела, становится все больше. Если в прошлом году ядро добровольцев Сбера составляло около 18 тыс. человек по всей стране, то сегодня – более 22 тыс. Неслучайно именно Байкальский банк Сбербанка второй год подряд стал площадкой проведения Международного форума волонтеров в Иркутске, объединив добровольцев практически со всей страны.
Участниками форума стали представители различных общественных организаций и компаний, в которых развивается корпоративное волонтерство. Всех их объединяет одно – желание сделать мир лучше, чище и добрее. Мероприятие решили начать нестандартно и креативно – ярким выступлением шоу-дуэта баяниста и аккордеониста «Карабас». Такой – задорный и душевный – настрой очень важен в волонтерских делах. Здесь без энтузиазма – никуда.
«Очень рад, что уже второй год мы собираем на площадке Сбера неравнодушных людей, тех, кто готов отдавать частичку себя на добрые дела, – отметил, открывая форум, председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. – Мы собираемся здесь, чтобы обсудить стратегии, поделиться опытом, а также зарядиться той энергией и позитивом, которые необходимы каждому, чтобы творить добрые дела».
По словам Александра Абрамкина, волонтеры Сбера ежегодно реализуют десятки различных инициатив. Одна из последних в Иркутском отделении – образовательный проект для коррекционных школ «Финансы для всех». Специалисты банка провели уроки финансовой грамотности и кибербезопасности в 36 коррекционных школах, учили подростков обращаться с деньгами, пользоваться услугами банка. Проект охватил 16 муниципалитетов Иркутской области, но в дальнейшем – Министерство образования региона уже приняло такое решение – будет продолжаться и тиражироваться.
Сформировать команду
Первый заместитель председателя правления Сбера, куратор направления ESG Александр Ведяхин принял участие в форуме удаленно, по видеосвязи. По его словам, Сбербанк активно развивает ESG-инициативы в поддержку национальных проектов «Экология», «Образование», «Культура» и «Демография». За волонтерские усилия банк удостоен первой национальной премии «Наш вклад», и это признание в очередной раз показывает: волонтеры помогают решать самые важные социальные вопросы в России.
«Форум волонтеров – уникальная площадка, – считает Александр Ведяхин. – Здесь можно обменяться опытом создания проектов и поддержки волонтеров со стороны организации НКО и органов власти. Сбербанку тоже есть чем поделиться. И очень здорово, что, развивая сотрудничество с нашими партнерами, наша команда волонтеров пополняется единомышленниками. Ключевая задача форума – сформировать большую команду добрых дел».
Формированию волонтерского сообщества способствует не только площадка форума, но и различные профильные объединения. Так, в прошлом году Байкальский банк Сбербанка вступил в Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и стал председателем регионального отделения. В этом году – прямо во время форума в Иркутске – соглашение с НСКВ «Байкал» подписал банк из Якутии – АО АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК".
Соглашение с НСКВ «Байкал» подписал банк из Якутии – АО АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК".
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU
НСКВ работает с 2014 года. Сегодня география совета превышает 30 регионов, сейчас в нем уже 70 компаний из самых разных отраслей. Всех их объединяет одна миссия – развитие корпоративного волонтерства. Как показала практика, именно оно является самым массовым и эффективным, так как поддерживается бизнесом.
– За девять лет объединение корпоративного волонтерства доказало свою эффективность в масштабах страны. До 2025 года в НСКВ определены три ключевые стратегии, – рассказал представитель совета Дмитрий Шарков. – Первая – развитие партнерских проектов органов власти, бизнеса и НКО. Вторая – развитие региональной сети: важно, чтобы совет пополнялся новыми компаниями и практиками. Третья цель – повышение эффективности волонтерских программ.
На Байкал без пластика
Ассоциация «Байкал без пластика», созданная в Иркутской области в прошлом году при участии крупных компаний региона, – еще один пример эффективного объединения крупного бизнеса, общественных организаций, образовательных учреждений для решения серьезной проблемы, которую невозможно решить в одиночку.
«Микропластик – большая проблема для Байкала, – рассказал представитель Ассоциации, руководитель региональных проектов Эн+ Евгений Вакула. – Его концентрации обнаружены в популярных местах отдыха – в Листвянке, Слюдянке, на Малом Море. На это лето запланирована масштабная работа по очистке озера. 25 июля завершилась недельная экспедиции, состоящая из представителей Ассоциации, Росрыболовства и профессиональных драйверов, которые подняли со дна 61 браконьерскую сеть общей длиной 3 км и весом 2 т. Работы будут продолжаться».
По словам Евгения, в июле также была организована конференция «Современные тренды и вызовы в туристическом секторе Прибайкалья» для представителей турсектора, крупного и среднего бизнеса. В середине лета запустили образовательный эко-марафон в детских лагерях отдыха Иркутской области. Ребята на уроках узнают об уникальном мире Байкала, о проблеме загрязнения озера, а также о влиянии микропластика на окружающую среду.
Евгений Вакула добавил, что Ассоциация инициирует изменения в федеральный закон о защите Байкала по ограничению использования пластика на территории озера. Поправки уже рассмотрены в первом чтении Госдумы. Возможно, до конца года изменения будут приняты, и с 2024 года изделия из пластика, в частности одноразовую посуду, запретят на берегах Байкала.
Экотропы начинаются с Байкала
Развитием осознанного туризма занимается – в том числе и с волонтерской помощью – Большая Байкальская Тропа. Основатель ББТ Андрей Сукнев поделился с участниками форума своим немалым опытом строительства экотроп.
В Центральной России считают, что маршруты достаточно промаркировать и назвать их экотропой. «Ничего подобного, – говорит эксперт. – Те, кто был в Хамар-Дабане, в Саянах, знают, что такое кедровый стланик, что пройти по нему чрезвычайно сложно. Экотропа должна быть такой, чтобы люди ходили по лесу безопасно. Возьмем Большую Байкальскую тропу – она обустроена так, что обычные горожане спокойно передвигаются по ней, дышат чистым воздухом, любуются идеально чистым лесом, начинают здороваться, улыбаться друг другу».
Андрей Сукнев заметил, что если браться за обустройство экотропы, то нужно подойти к проекту скрупулезно, чтобы получилось качественно и красиво. По его словам, в Байкальске планируется открыть федеральный ресурсный и образовательный центр тропостроения. «В нашей стране не хватает технологий по строительству троп, в чем-то знаний. Создаваемый центр в том числе займется объединением опыта тропостроения, разработками в этом направлении. Мы поставим в Байкальске нулевую отметку, с которой будут начинаться национальные тропы России. Все дороги ведут в Рим, а экотропы начинаются с Байкала».
Делить нечего
Организатор форума волонтеров – Сбер – и сам не один год активно развивает экологическое волонтерство: снижает собственное воздействие на окружающую среду, занимается эко-просвещением. «Мы во всех территориях нашего региона системно поддерживаем различные экологические акции и участвуем в них, к примеру, в прошлом году наши сотрудники посадили более 30 тыс. саженцев, активно поддерживаем федеральную акцию «Сад памяти», – рассказал куратор ESG-направления в Байкальском банке Сбербанка России, заместитель председателя Байкальского банка, председатель регионального отделения НСКВ «Байкал» Дмитрий Жоров.
Заместитель председателя Байкальского банка, председатель регионального отделения НСКВ «Байкал» Дмитрий Жоров.
Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU
Он также обратил внимание на то, что на территории вокруг уникального озера Байкал возникает очень многих волонтерских проектов и направлений. По созданию экотроп, очистке берегов и дна озера от мусора, по повышению экологической грамотности, по сортировке и переработке твердых бытовых отходов и многие другие. «В волонтерстве все компании, конкурирующие между собой на рынке, становятся союзниками, потому что в этом направлении делить нечего – нужно только отдавать», – резюмировал Дмитрий.
КСТАТИ
Больше дела, меньше слов
На второй день форума, обсудив лучшие практики корпоративного волонтерства, участники перешли от слов к делу: вместе с представителями ФГБУ «Заповедного Прибайкалья» приступили к обустройству новой экотропы «Исток Ангары».
Общая протяженность нового турмаршрута составит 9 км, участники форума оборудовали первые четыре с небольшим. Тропа начинается в Порту Байкал. По словам заместителя председателя Байкальского банка Сбербанка Дмитрия Жорова, остановились именно на этой точке, чтобы здесь смогли побывать все желающие. Это будет самая близкая к Иркутску тропа – потому и самая востребованная среди гостей региона. На ней появятся скамейки, указатели, фотозона, пикниковая точка, столбики с QR-кодами, которые окунут туристов в дополненную реальность и позволят увидеть животный мир Прибайкалья. В сентябре, в День Байкала, экотропа будет открыта.
«Среди волонтеров, которые принимают участие в обустройстве тропы, – представители различных компаний со всей России, в том числе и банков. Никакой конкуренции, это общее дело, – поделился Дмитрий Жоров. – В волонтерстве все заодно, все – союзники».