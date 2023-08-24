Флигель усадьбы Бутина в Иркутске восстановят по программе реставрации

Реставрация иркутского Дома актера (особняка Бутина) началась в прошлом году. По решению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, осмотревшего ход работ, будет отреставрирован не только особняк, но и флигель усадьбы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– С учетом ввода Дома актера в эксплуатацию после реставрации в четвертом квартале 2024 года, мы полагаем, что наши совместные усилия позволят к этому сроку флигель тоже отреставрировать, – рассказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

В этом году флигель, подвалы и наземное здание винных складов, в котором сейчас находятся ресторан и кафе, прошли историко-культурную экспертизу. Эксперт сделал вывод о включении этих объектов в реестр в качестве объектов культурного наследия регионального значения. Сейчас идут общественные обсуждения актов экспертизы.

В здании Дома актера полностью завершены работы по монтажу кровли. На 75% выполнено устройство цокольного этажа, благодаря которому площадь здания будет увеличена с 560 до 976 квадратных метров. Идет восстановление пристроя, где раньше располагалось театральное кафе. Для него залит фундамент, перекрытия цокольного этажа и стены, сделаны тепло- и гидроизоляция. В столярных мастерских идет реставрация деревянных декоративных элементов.