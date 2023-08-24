1 сентября ненавидели 30% иркутян

О том, что с нетерпением ждали 1 сентября в детстве, чаще всего вспоминает старшее поколение. Тех, кто признается в ненависти к этому дню, больше всего среди иркутян моложе 34 лет. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в т. ч. родители школьников из города.

Будучи школьником, каждый пятый иркутянин (21%) с нетерпением ждал 1 сентября, а каждый второй (50%) – скорее ждал. В ненависти к Дню знаний признались 3 из 10 опрошенных: однозначно уверены в этих чувствах 8%, а скорее ненавидели 20%.

Тех, кто ждал начала нового школьного года, больше среди женщин (в целом 75% против 65% среди мужчин). Иркутян, вспоминающих школьные линейки с теплом, больше всего среди старшего поколения (в целом 76%). Чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они сообщают, что ждали встречи со школой с теплыми чувствами (72% среди получающих от 80 тыс. руб. в месяц).

Сегодня считают 1 сентября праздником 54% горожан, а не считает каждый третий (32%). Родители школьников настроены менее критично: 68% из них относят День знаний к красным дням календаря, а каждый четвертый не относит (23%).

Среди иркутян в целом (в т. ч. и среди родителей) в предпраздничном настроении в последние дни августа чаще пребывают женщины. Тех, кто считает 1 сентября праздником, больше всего среди респондентов старше 45 лет (61%). Число тех, кто выделяет День знаний из череды будней, растет с увеличением уровня доходов опрошенных (58% среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб.).