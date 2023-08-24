ВТБ в Иркутской области отмечает рост числа состоятельных клиентов с начала года на 7%

В Иркутской области с начала года количество клиентов сегмента Private Banking увеличилось на 7%. Объем портфеля средств под управлением Private Banking ВТБ в Иркутске увеличился на 13%.

В целом по стране ВТБ в первом полугодии увеличил число клиентов сегмента Private Banking почти на 2,5 тыс. человек – до 53,5 тыс., из которых 6 тыс. – с финансовыми активами от $1 млн. Сегодня для них действует более 30 премиальных отделений во всех крупных городах России.

«Нам очень важно обеспечивать своих клиентов максимально выгодными условиями размещения средств, поэтому мы в рекордно короткие сроки реагируем на внеочередное увеличение ключевой ставки. Новые условия по рублевым депозитам позволят жителям региона получить повышенную доходность, что особенно важно в текущей рыночной ситуации. При этом мы видим растущий спрос и на депозиты в юанях. В Иркутской области интерес к этому инструменту сбережений с начала года вырос более чем в 2,5 раза», - отметила вице-президент банка, управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

С 2023 года идет системное объединение состоятельного сегмента ВТБ и банка «Открытие». Уже сегодня более 60% клиентов «Открытия» обслуживаются в ВТБ. Основная задача банка – качественно провести интеграцию, «бесшовно» и максимально комфортно для клиентов. В настоящее время общая клиентская база составляет около 60 тысяч человек, а число VIP-офисов - почти 60 отделений.

Работа банка отмечена экспертами финансового рынка. ВТБ в третий раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала. По итогам первого полугодия нынешнего года объем средств под управлением Private Banking ВТБ превысил 3 трлн рублей, увеличившись с начала года на 11%. Общее число VIP-клиентов ВТБ превышает 53,5 тыс. человек, к услугам которых – более 30 премиальных офисов по всей России.