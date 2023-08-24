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Жителей Приангарья оштрафовали на 1,2 млн рублей за нарушение противопожарных правил в лесах

Свыше 150 протоколов составлено в Иркутской области за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, а также оштрафовано более 130 человек по этой причине на общую сумму 1,2 млн рублей, рассказали в пресс-службе минлеса региона.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в условиях действия указанного режима для граждан составляют от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей, для предпринимателей без образования юридического лица – от 60 до 80 тыс. рублей, для юридических лиц – от 400 до 800 тыс. рублей.

Всего минлесом региона с начала 2023 года объявлено 533 предостережения предпринимателям о недопустимости нарушения требований, составлено 203 административных протокола за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Органами местного самоуправления с начала пожароопасного сезона составлено 430 протоколов за захламление территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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