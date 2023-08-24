Отец двух дочерей из Иркутской области погиб во время спецоперации

Уроженец Эхирит-Булагатского района Иркутской области Ян Миронов погиб во время специальной военной операции на Украине – он являлся отцом двух дочерей, рассказал мэр Геннадий Осодоев.

Мужчина родился 26 июня 1972 года в деревне Сайгуты. Всю свою жизнь он прожил в поселке Усть-Ордынский. Окончил школу №1, учился в Усть-Ордынском профессиональном училище.

Мужчина ушел на СВО добровольцем этим летом. Служил в ЛНР. 4 августа был ранен, от полученных травм скончался в госпитале. Награжден посмертно Орденом мужества. Сегодня на Родине состоялась церемония прощания.