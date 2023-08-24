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Учителю года Иркутска подарили новую квартиру в центре города

Преподаватель русского языка и литературы гимназии № 2 Денис Исаков победил в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Лучший учитель года – 2023». Чемпиону в качестве подарка вручили новую квартиру в центре, рассказали в пресс-службе мэрии.

<p>Фото пресс-службы мэрии Иркутска</p>

Фото пресс-службы мэрии Иркутска

Дом в Октябрьском округе сдали в эксплуатацию этим летом – он является частью ЖК «Скандинавия». Во дворе выполнено благоустройство, а на территории есть спортивные и детские игровые площадки.

<p>Фото пресс-службы мэрии Иркутска</p>

Фото пресс-службы мэрии Иркутска

Денис Исаков женат, воспитывает полуторогодовалую дочь. Молодой учитель признается: новую квартиру ждали всей семьей.

Подобный приз в виде недвижимости вручается преподавателю в Иркутске второй год подряд по инициативе городских властей.


<p>Фото пресс-службы мэрии Иркутска</p> <p>Фото пресс-службы мэрии Иркутска</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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