Строительство новой школы в Тайшете обойдется в 2,3 млрд рублей

Новую школу строят в городе Тайшете Иркутской области – работы рассчитаны на 2022-2024 годы, они обойдутся в 2,3 млрд рублей, рассказали в пресс-службе регионального минстроя.

На площадке заканчивается забивка свай, после этого рабочие приступят к их рубке до проектной отметки и подготовке армирования. Сейчас на месте находится специализированная машина, которая помогает выполнять данный этап.

Школа будет рассчитана на 1275 мест, ее сделают трехэтажной. В ней построят бассейн. Общая площадь учебного заведения превысит 20 тысяч квадратных метров.

Объект возводят с использованием инфраструктурного бюджетного кредита – нового механизма финансирования в Приангарье.

Уже начат подбор кадров, которые будут работать в новой образовательной организации.