Медведя заметили недалеко от популярной у туристов Большой Байкальской тропы

Туристы заметили медведя вблизи Большой Байкальской тропе в Иркутской области – зверь прогуливался примерно в 100 метрах от людей, рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как хищник бредет по склону, не обращая особого внимания на посетителей. Закончив свои дела, он ушел в лес.

Закрывать популярный турмаршрут не собираются, поскольку животное агрессии не проявляет. Кроме того, в этой зоне нередко бродят медведи, которые также ведут себя вполне дружелюбно.