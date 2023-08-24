Новости

Медведя заметили недалеко от популярной у туристов Большой Байкальской тропы

Туристы заметили медведя вблизи Большой Байкальской тропе в Иркутской области – зверь прогуливался примерно в 100 метрах от людей, рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как хищник бредет по склону, не обращая особого внимания на посетителей. Закончив свои дела, он ушел в лес.

Закрывать популярный турмаршрут не собираются, поскольку животное агрессии не проявляет. Кроме того, в этой зоне нередко бродят медведи, которые также ведут себя вполне дружелюбно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как стать любимой компанией? HR-день в Сбере
«НR сегодня – это полноценный бизнес-блок»
Говорить на одном языке. Как ИНК формирует единое понимание корпоративных практик
«Мы конкурируем уже не зарплатами». 5 способов привлечь и удержать сотрудников
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес