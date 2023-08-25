Обучить нейросеть русскому языку и литературе предлагают учителям из Иркутской области

По данным hh.ru количество вакансий в сфере «Наука, образование» в Иркутской области в июле 2023 года выросло на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а количество активных резюме – сократилось на 4%. Накануне нового учебного года аналитики составили рейтинг городов по уровню предлагаемых в образовании зарплат.
Средняя предлагаемая зарплата в рамках специализации «Учитель, преподаватель, педагог» в России, по данным за 2023 год, составляет 45 тысяч рублей (год назад – 40,2 тысячи рублей). В Иркутске в этом году учителям предлагают, в среднем, 46 тыс. рублей (год назад – 40,6 тыс.руб.).
Наиболее высокие зарплаты учителям готовы платить в Москве (74 тысячи рублей, рост на 4,1 тысячи к 2022 году), в Сургуте (62,1 тысячи рублей, рост на 4,9 тысячи), в Калуге (57,8 тысячи рублей, рост на 4,8 тысячи), а также в Санкт-Петербурге (56,1 тысячи рублей, рост на 2 тысячи) и во Владивостоке (54 тысячи рублей, рост на 1,9 тысячи).
Также в топ-10 попали Сочи (53,6 тысячи рублей), Белгород (51,8 тысячи), Тюмень (51,2 тысячи), Саратов (49,9 тысячи), а из сибирских крупных городов - Новосибирск (49 тысяч рублей).
Отметим, что большая часть вакансий для преподавателей сегодня открыта различными онлайн-школами и центрами дополнительного образования – в этих учреждениях особым спросом пользуются учителя иностранных языков и программирования, а также специалисты по подготовке к ЕГЭ. При этом, учить не всегда нужно людей. Например, вакансия учителя русского языка и литературы предполагает обучение нейросети, и хотя называется она «учитель», работодатель в тексте вакансии поясняет, что это новая профессия - AI-тренера или пишущего редактора. За работу с нейросетью платят выше «рынка» - 75 тыс.руб.
|
Город
|
Средние предлагаемые заработные платы, руб.
|
2022г.
|
2023г.
|
Динамика
|
Москва
|
69 899
|
74 034
|
4 135
|
Сургут
|
57 148
|
62 097
|
4 949
|
Калуга
|
53 023
|
57 813
|
4 790
|
Санкт-Петербург
|
54 027
|
56 068
|
2 041
|
Владивосток
|
52 109
|
54 045
|
1 936
|
Сочи
|
51 267
|
53 611
|
2 344
|
Белгород
|
54 705
|
51 818
|
-2 887
|
Тюмень
|
47 281
|
51 651
|
4 370
|
Саратов
|
49 857
|
49 891
|
34
|
Новосибирск
|
47 926
|
48 983
|
1 057
|
Иваново
|
48 352
|
48 757
|
405
|
Рязань
|
48 265
|
48 156
|
-109
|
Екатеринбург
|
45 204
|
48 012
|
2 808
|
Хабаровск
|
44 859
|
47 744
|
2 885
|
Уфа
|
46 117
|
47 742
|
1 625
|
Киров
|
42 738
|
47 663
|
4 925
|
Липецк
|
44 291
|
46 782
|
2 491
|
Челябинск
|
43 522
|
46 534
|
3 012
|
Красноярск
|
43 808
|
46 051
|
2 243
|
Иркутск
|
40 670
|
46 033
|
5 363
|
Тула
|
47 179
|
45 885
|
-1 294
|
Ульяновск
|
48 696
|
45 593
|
-3 103
|
Ижевск
|
47 804
|
45 372
|
-2 432
|
Ставрополь
|
47 465
|
45 259
|
-2 206
|
Казань
|
44 491
|
45 032
|
541
|
Барнаул
|
44 544
|
44 968
|
424
|
Кемерово
|
41 620
|
44 886
|
3 266
|
Самара
|
45 560
|
44 827
|
-733
|
Томск
|
42 220
|
44 625
|
2 405
|
Воронеж
|
42 952
|
44 481
|
1 529
|
Тольятти
|
40 808
|
43 935
|
3 127
|
Волгоград
|
44 595
|
43 570
|
-1 025
|
Тверь
|
44 647
|
43 331
|
-1 316
|
Набережные Челны
|
44 588
|
43 256
|
-1 332
|
Пермь
|
45 596
|
42 627
|
-2 969
|
Вологда
|
45 243
|
41 628
|
-3 615
|
Владимир
|
47 426
|
41 559
|
-5 867
|
Ростов-на-Дону
|
41 762
|
41 531
|
-231
|
Омск
|
47 650
|
41 050
|
-6 600
|
Нижний Новгород
|
39 918
|
40 713
|
795
|
Калининград
|
42 725
|
40 516
|
-2 209
|
Краснодар
|
39 286
|
39 715
|
429
|
Оренбург
|
44 165
|
39 413
|
-4 752
|
Ярославль
|
39 694
|
38 295
|
-1 399
|
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40 991
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-4 065
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