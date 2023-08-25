Обучить нейросеть русскому языку и литературе предлагают учителям из Иркутской области

По данным hh.ru количество вакансий в сфере «Наука, образование» в Иркутской области в июле 2023 года выросло на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а количество активных резюме – сократилось на 4%. Накануне нового учебного года аналитики составили рейтинг городов по уровню предлагаемых в образовании зарплат.

Средняя предлагаемая зарплата в рамках специализации «Учитель, преподаватель, педагог» в России, по данным за 2023 год, составляет 45 тысяч рублей (год назад – 40,2 тысячи рублей). В Иркутске в этом году учителям предлагают, в среднем, 46 тыс. рублей (год назад – 40,6 тыс.руб.).

Наиболее высокие зарплаты учителям готовы платить в Москве (74 тысячи рублей, рост на 4,1 тысячи к 2022 году), в Сургуте (62,1 тысячи рублей, рост на 4,9 тысячи), в Калуге (57,8 тысячи рублей, рост на 4,8 тысячи), а также в Санкт-Петербурге (56,1 тысячи рублей, рост на 2 тысячи) и во Владивостоке (54 тысячи рублей, рост на 1,9 тысячи).

Также в топ-10 попали Сочи (53,6 тысячи рублей), Белгород (51,8 тысячи), Тюмень (51,2 тысячи), Саратов (49,9 тысячи), а из сибирских крупных городов - Новосибирск (49 тысяч рублей).

Отметим, что большая часть вакансий для преподавателей сегодня открыта различными онлайн-школами и центрами дополнительного образования – в этих учреждениях особым спросом пользуются учителя иностранных языков и программирования, а также специалисты по подготовке к ЕГЭ. При этом, учить не всегда нужно людей. Например, вакансия учителя русского языка и литературы предполагает обучение нейросети, и хотя называется она «учитель», работодатель в тексте вакансии поясняет, что это новая профессия - AI-тренера или пишущего редактора. За работу с нейросетью платят выше «рынка» - 75 тыс.руб.

Рейтинг городов России по уровню средних предлагаемых зарплаты в специализации «Учитель, преподаватель, педагог» (в анализ попали населенные пункты, где в течение 2023 года было открыто не менее 250 таких вакансий). Данные аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах»