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Обучить нейросеть русскому языку и литературе предлагают учителям из Иркутской области

По данным hh.ru количество вакансий в сфере «Наука, образование» в Иркутской области в июле 2023 года выросло на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а количество активных резюме – сократилось на 4%. Накануне нового учебного года аналитики составили рейтинг городов по уровню предлагаемых в образовании зарплат.

Средняя предлагаемая зарплата в рамках специализации «Учитель, преподаватель, педагог» в России, по данным за 2023 год, составляет 45 тысяч рублей (год назад – 40,2 тысячи рублей). В Иркутске в этом году учителям предлагают, в среднем, 46 тыс. рублей (год назад – 40,6 тыс.руб.).

Наиболее высокие зарплаты учителям готовы платить в Москве (74 тысячи рублей, рост на 4,1 тысячи к 2022 году), в Сургуте (62,1 тысячи рублей, рост на 4,9 тысячи), в Калуге (57,8 тысячи рублей, рост на 4,8 тысячи), а также в Санкт-Петербурге (56,1 тысячи рублей, рост на 2 тысячи) и во Владивостоке (54 тысячи рублей, рост на 1,9 тысячи).

Также в топ-10 попали Сочи (53,6 тысячи рублей), Белгород (51,8 тысячи), Тюмень (51,2 тысячи), Саратов (49,9 тысячи), а из сибирских крупных городов - Новосибирск (49 тысяч рублей).

Отметим, что большая часть вакансий для преподавателей сегодня открыта различными онлайн-школами и центрами дополнительного образования – в этих учреждениях особым спросом пользуются учителя иностранных языков и программирования, а также специалисты по подготовке к ЕГЭ. При этом, учить не всегда нужно людей. Например, вакансия учителя русского языка и литературы предполагает обучение нейросети, и хотя называется она «учитель», работодатель в тексте вакансии поясняет, что это новая профессия - AI-тренера или пишущего редактора. За работу с нейросетью платят выше «рынка» - 75 тыс.руб.

Рейтинг городов России по уровню средних предлагаемых зарплаты в специализации «Учитель, преподаватель, педагог» (в анализ попали населенные пункты, где в течение 2023 года было открыто не менее 250 таких вакансий). Данные аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах»

Город

Средние предлагаемые заработные платы, руб.

2022г.

2023г.

Динамика

Москва

69 899

74 034

4 135

Сургут

57 148

62 097

4 949

Калуга

53 023

57 813

4 790

Санкт-Петербург

54 027

56 068

2 041

Владивосток

52 109

54 045

1 936

Сочи

51 267

53 611

2 344

Белгород

54 705

51 818

-2 887

Тюмень

47 281

51 651

4 370

Саратов

49 857

49 891

34

Новосибирск

47 926

48 983

1 057

Иваново

48 352

48 757

405

Рязань

48 265

48 156

-109

Екатеринбург

45 204

48 012

2 808

Хабаровск

44 859

47 744

2 885

Уфа

46 117

47 742

1 625

Киров

42 738

47 663

4 925

Липецк

44 291

46 782

2 491

Челябинск

43 522

46 534

3 012

Красноярск

43 808

46 051

2 243

Иркутск

40 670

46 033

5 363

Тула

47 179

45 885

-1 294

Ульяновск

48 696

45 593

-3 103

Ижевск

47 804

45 372

-2 432

Ставрополь

47 465

45 259

-2 206

Казань

44 491

45 032

541

Барнаул

44 544

44 968

424

Кемерово

41 620

44 886

3 266

Самара

45 560

44 827

-733

Томск

42 220

44 625

2 405

Воронеж

42 952

44 481

1 529

Тольятти

40 808

43 935

3 127

Волгоград

44 595

43 570

-1 025

Тверь

44 647

43 331

-1 316

Набережные Челны

44 588

43 256

-1 332

Пермь

45 596

42 627

-2 969

Вологда

45 243

41 628

-3 615

Владимир

47 426

41 559

-5 867

Ростов-на-Дону

41 762

41 531

-231

Омск

47 650

41 050

-6 600

Нижний Новгород

39 918

40 713

795

Калининград

42 725

40 516

-2 209

Краснодар

39 286

39 715

429

Оренбург

44 165

39 413

-4 752

Ярославль

39 694

38 295

-1 399

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40 991

36 926

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