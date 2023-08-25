Команды волонтёров региональных компаний собрались на II межрегиональном Форуме в Иркутске

В Иркутске прошел II межрегиональный Форум волонтёров. Организатором выступил Байкальский банк ПАО Сбербанк и Национальный совет корпоративного волонтерства (НСКВ).

Представители Сбера, En+ Group, ОАО «РЖД», ОК «РУСАЛ», Иркутской нефтяной компании, СХ ПАО «Белоречинское», ГП «Янта», ИРГУПС, госкорпорации «Росатом», «Почта России» и АО АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» и других крупных компаний, профессионалы волонтерских движений и общественных фондов: ассоциации «Байкал без пластика», БФ «Подари планете жизнь», БФ «Дети Байкала» поделились стратегиями корпоративного волонтёрства. Цель форума – объединить знания, опыт и усилия корпоративных волонтерских движений для достижения существенных для общества результатов и вовлечения большего количества приверженцев волонтерского движения в партнерские активности.

В перечисленных организациях работают сотрудники, которые инициируют и реализуют программы корпоративного волонтёрства. Так, например, команда активных волонтеров Сбера – это более 22 тыс. человек, а на деле более 100 тыс. сотрудников, которые участвуют в сотнях проектах и событиях – посадках деревьев и различных экологических акциях, адресной помощи нуждающимся и донорстве, в восстановлении памятников, образовательных проектах и многом другом.

«Волонтеров Сбера объединяет девиз «МЫ – команда» и очень здорово, что развивая сотрудничество с нашими партнерами наша команда пополняется единомышленниками. Ключевая задача форума – стать большой командой добрых дел и пусть волонтерское призвание участников всегда будет основой для становления и укрепления этого сообщества», – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Профессионалы волонтерской деятельности поделились опытом в вопросах мотивации волонтеров, организации волонтерских команд и активностей. Основной темой Форума стало социальное волонтерство. Представители БФ «Дети Байкала» рассказали о проекте «Наставник», его цель – помочь детям старше 12 лет, оставшимся без попечения родителей определиться в профессии и быть готовыми к жизни во внешнем мире. Представители Сбера рассказали про уникальный проект компании по профилактике деменции, который стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших практик активного долголетия. Так же спикеры Сбера обратили внимание участников на платформу Сберегаем вместе (sberegiplanetu.ru), где собрана навигация по благотворительным фондам и социальным инициативам и полезные материалы, которые могут помочь в решении насущных вопросов в разных сферах жизни.

Важным событием Форума стало вступление акционерного коммерческого банка «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» и ассоциации «Байкал без пластика» в региональное отделение НСКВ «Байкал».

«Для укрепления устойчивости НСКВ в системе развития добровольчества важно пополнять состав региональных отделений новыми активными участниками со своими проектами и экспертизой и законодательно закреплять за коммерческими организациями статуса организаторов добровольческой деятельности», – Дмитрий Жоров, председатель регионального отделения НСКВ «Байкал», заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк.

«Через привлечение в социально полезную деятельность компетентных и неравнодушных сотрудников компаний корпоративное волонтерство вносит существенный вклад в достижение национальных целей развития. На федеральном уровне НСКВ участвует в диалоге с Минэкономразвития России о том, чтобы корпоративное волонтерство стало частью государственной системы оценки вклада добровольческого труда в национальную экономику», – Дмитрий Шарков, председатель регионального представительства НСКВ в Новосибирской области.

Во второй день Форума волонтёры провели масштабную акцию по обустройству новой эко-тропы «Исток Ангары» в Прибайкальском национальном парке на территории Порт Байкал. Волонтеры установили скамейки, указатели, пюпитры с информацией о заповедных местах, пикниковую зону. Открытие эко-тропы для туристов намечено на сентябрь, в День Байкала.