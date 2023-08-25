ЦБ Турции поднял ключевую ставку до 25%

ЦБ Турции по итогам августовского заседания поднял ключевую ставку до 25% c 17,5%. Это больше, чем ожидали аналитики, которые прогнозировали увеличение до 20%.

Регулятор Турции идёт по пути ужесточения ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы обуздать инфляцию.

Среди причин высокой инфляции регулятор называет сильный внутренний спрос, ценовое давление, обусловленное заработной платой и обменными курсами, ростом цен в сфере услуг, цен на топливо. Тем не менее ЦБ ожидает, что в 2024 г. начнется дефляция.

Ранее долгое время ставка удерживалась на низком уровне, несмотря на высокую инфляцию.