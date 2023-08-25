Квартиры за два года стали меньше

В Москве и Санкт-Петербурге отчетливо прослеживался тренд на снижение средних метражей лотов в активном предложении в 2020-2022 гг. Данные приводит Циан.

В большинстве других крупных городов РФ средние площади в новостройках также снизились. Летом 2023 г. средний метраж квартиры в продаже в Ульяновске на 23% (или ~14 кв.м.) меньше, чем летом 2021 г. – это рекордное снижение среди анализируемых локаций. На 20% сократились средние площади в Воронеже (-12 кв.м.), на 16% в Краснодаре (-9 кв.м.). Сильное снижение средних метражей (на 10% и более за 2 года) также зафиксировано в Волгограде, Тольятти, Томске, Москве, Астрахани, Барнауле, Кемерово и Рязани.

В 6 городах средние площади продаваемых лотов за 2 года практически не изменились (выросли или сократились лишь на 1-2 кв.м.) – это Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск и Набережные Челны.

Только в 7 городах средние площади квартир в активном предложении заметно увеличились. Рост составил 5-11% (или +3-6 кв.м.) в Пензе, Хабаровске, Владивостоке, Тюмени, Махачкале и Ставрополе. В Оренбурге средняя площадь выросла на 26% или на 10 кв.м.

В среднем по анализируемым локациям площадь квартиры в продаже сократилась на 5,4% или на 3 кв.м. Вывод в продажу компактных квартир позволяет снизить общий бюджет покупки, а это самый простой способ компенсировать произошедший рост цен.

С начала 2023 г. в Санкт-Петербурге снижение средних площадей квартир в активном предложении прекратилось. В Москве тренд на уменьшение метражей пока что продолжается, хотя темпы уже не такие высокие, как в 2021-2022 гг. В регионах ситуация различается: есть локации, где в 2023 г. снижение средних площадей прекратилось (Волгоград, Воронеж, Тюмень), где зафиксирован рост (Казань, Набережные Челны, Нижний Новгород), а есть те, где метражи, напротив, стали снижаться еще активнее (Ижевск, Омск, Тольятти, Уфа и др.). В большинстве локаций сохраняется тренд на снижение средних площадей.