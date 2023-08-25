Строительство теплового луча в иркутское предместье Рабочее начнется в конце августа

Сеть позволит обеспечить центральным теплоснабжением и горячим водоснабжением предместье Рабочее. После запуска, неэффективные и неэкологичные котельные выведут из строя. Об этом рассказали в пресс-службе исполнителя проекта – Эн+.

В течение трех лет энергетики построят более 5,5 километров тепловых сетей, запустят центральные тепловые пункты и перекачивающие насосные станции, оснащенные системами для дистанционного управления. В конце августа работы начнутся в районе улиц Ядринцева и Култукская по направлению к Ушаковке. На данном участке до конца 2024 года проложат 1,1 километра тепловых сетей и возведут перекачивающую насосную станцию. В сентябре стартует возведение еще четырех километров теплосети по улице Баррикад.

Запуск теплового луча даст импульс масштабному строительству жилых и социальных объектов, повысит надежность электро- и теплоснабжения для десятков тысяч иркутян.

«Тепловой луч станет важным шагом для улучшения экологической обстановки в областном центре. Проект позволит со временем вывести из эксплуатации 7 угольных и мазутных котельных на территории предместья Рабочего», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Создание теплового луча даст мощный импульс для развития городской инфраструктуры. Временные неудобства, конечно, будут. Прошу жителей с пониманием отнестись к проводимым работам. Убежден: уже через несколько лет предместье Рабочее станет современным развивающимся районом, в котором будет комфортно жить. Мы, со своей стороны, сделаем для этого все возможное», – комментирует мэр Иркутска Руслан Болотов.

На период строительства будут организованы временные схемы движения транспорта. С учетом плотности автомобильного трафика полностью улица Баррикад перекрываться не будет. Для организации дорожного движения предусмотрены дополнительные объездные пути и маршруты о которых жители смогут оперативно узнавать в Телеграм-канале «Оператор тепловых сетей».

«Энергетики уже провели подготовительные работы: приобрели трубы, более 500 железобетонных конструкций и другие комплектующие, организованы поставки на всех этапах строительства. В течение всего периода будут задействованы около 300 специалистов», – рассказал генеральный директор «Байкальской энергетической компании» (входит в Эн+) Олег Причко.

Строительство теплового луча будет вестись на средства инфраструктурного бюджетного кредита, общий бюджет проекта составит более 4,5 млрд рублей.