Новое оборудование поступило в Ивано-Матренинскую больницу

Ивано-Матренинская детская клиническая больница (ОГАУЗ ГИМДКБ) получила первую часть комплекта артроскопического оборудования, приобретенного на средства от Иркутской нефтяной компании (ИНК) и благотворительного фонда Марины Седых.

Новую технику установят в травматологическом отделении больницы. Она позволит проводить операции детям с повреждениями коленных и более мелких суставов.

– С новой оптикой наши врачи уже смогут проводить артроскопические операции, – сообщил главный врач Ивано-Матренинской больницы Владимир Новожилов. – Мы благодарны неравнодушным людям и в первую очередь Марине Седых за такой подарок больнице. Специалисты у нас есть, а вот оборудования не было.

Вторая часть комплекта оборудования для внутрисуставной обработки будет доставлена в больницу в ноябре. Весной врачи отделения травматологии и ортопедии прошли обучение по использованию этой техники.

Средства на приобретение оборудования в объеме 8 млн рублей были переданы учреждению весной 2023 года. Сумму собрали на благотворительном вечере, организованном фондом Марины Седых и ИНК, в рамках выставки «Настоящее будущее». Картины, посвященные инвестиционным проектам компании, приобрели сотрудники компании и ее партнеры. Значительный вклад внесла генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых и представители Байкальского банка ПАО «Сбербанк» в лице Александра Абрамкина.

– Благотворительный фонд Марины Седых и ИНК давно сотрудничают с Ивано-Матренинской больницей. При поддержке фонда и компании врачи и узкие специалисты регулярно приезжают в Усть-Кут и обследуют детей. В прошлый такой приезд иркутские врачи приняли более 700 детей, – рассказала директор благотворительного фонда Лариса Богдалова.