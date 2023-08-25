20% от плана на год направили из ФНБ на реализацию инвестпроектов

Основную часть трат перенесли на вторую половину года. Как выяснили «Известия», из 1,6 трлн на инвестпроекты направлена лишь пятая часть – 300 млрд.

В 2023 году из ФНБ может быть выделено 1,6 трлн рублей на финансирование проектов, говорится в докладе Минэка по итогам работы за 2022-й и задачам на 2023-й («Известия» изучили его). Речь идет о предельном объеме вложений, в составе которого помимо уже утвержденных сумм учитываются прогнозируемые, объяснили в пресс-службе Минфина.

Там добавили: указанные 1,6 трлн включают инвестиции в инфраструктурные проекты, в том числе те, которые находятся в стадии проработки, а также в антикризисную поддержку российских компаний.

В первом полугодии 2023-го из фонда было направлено всего 300 млрд на такие цели, рассказал «Известиям» замминистра экономики Илья Торосов. Эта сумма включает вложения как в инфраструктурные проекты, так и в развитие и поддержку предприятий (в облигации ООО «ВК» и ООО «НЛК-Финанс», акции АО «ДОМ.РФ») – по факту весь объем составил 301 млрд, уточнили в Минфине. Там подчеркнули, что из них инфраструктурные проекты были профинансированы только на 119 млрд.