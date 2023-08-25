Этим летом иркутяне предпочли Москве отдых в Улан-Удэ

Цифровая экосистема МТС проанализировала на основе собственных обезличенных данных туристический интерес жителей Иркутской области в летний период 2023 года. Число выезжающих за пределы региона иркутян выросло на 28% по сравнению с прошлым летом. Самыми популярными направлениями для внутренних поездок у жителей области стали Красноярск, Краснодар и Улан-Удэ.

Аналитики МТС отмечают рост интереса иркутян к поездкам по российским регионам – количество выезжающих из Приангарья этим летом увеличилось на 13%. В топ-5 городов вошли Красноярск, Краснодар, Улан-Удэ, Москва и Томск. При этом, Москва уступила место в тройке лидеров Улан-Удэ и сместилась на четвертую позицию. Хотя ранее столица России в течение нескольких лет стабильно занимала первую или вторую строчку в рейтинге популярности у иркутян.

По данным аналитиков МТС, число иркутских туристов, выезжающих за границу, с начала июня выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом. В пятерку популярных направлений вошли Тайланд, Турция, Киргизия, Узбекистан и Китай.

«Увеличение поездок за пределы региона – общероссийский тренд, жители регионов не готовы отказываться от путешествий во время отпуска. Чтобы отдых был еще приятнее, наша экосистема предлагает удобные сервисы для путешественников для подбора проживания вместе с приятными бонусами. Например, в данный момент в рамках федеральной кампании клиенты сервиса бронирования отелей МТС Travel получают бесплатный интернет и связь в международном роуминге, а также повышенный кешбэк до 10% в поездках по России», — прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.