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Почти 10% компаний Иркутска меняли график работы этим летом

В связи с жарой работодатели вводили сокращенные дни, дополнительные выходные и переводили некоторых сотрудников на удаленку. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний из Иркутска.

9% компаний Иркутска меняли график работы офисных сотрудников этим летом. В 89% компаний режим работы не менялся.

Чаще всего изменения в режим работы из-за погоды вносили компании с численностью персонала до 100 человек (12%).

Среди наиболее популярных послаблений – сокращенные дни, дополнительный выходной в пятницу или перевод сотрудников на удаленный режим работы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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