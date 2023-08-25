Почти 10% компаний Иркутска меняли график работы этим летом

В связи с жарой работодатели вводили сокращенные дни, дополнительные выходные и переводили некоторых сотрудников на удаленку. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители компаний из Иркутска.

9% компаний Иркутска меняли график работы офисных сотрудников этим летом. В 89% компаний режим работы не менялся.

Чаще всего изменения в режим работы из-за погоды вносили компании с численностью персонала до 100 человек (12%).

Среди наиболее популярных послаблений – сокращенные дни, дополнительный выходной в пятницу или перевод сотрудников на удаленный режим работы.