Ставка льготной ипотеки сохранится, несмотря на повышение ключевой

Внеплановое заседание Центробанка состоялось 15 августа. Тогда регулятор повысил процент с 8,5 до 12. Хоть прошлое повышение ключевой и повлекло увеличение процента по льготной программе, сейчас Минфин аналогичных шагов не планирует, сообщили «Известиям».

Бюджетные ведомства делают прогнозы госрасходов на каждый следующий год в том числе исходя из предполагаемой динамики ключевой, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Заявление Минфина в таком случае говорит о том, что он не считает нынешний уровень ставки достаточно высоким и в будущем скорее ожидает ее снижения, а не подъема.

Напомним, что новостройки дороже вторички всего на 6%. На протяжении длительного времени (с начала 2000-х до 2018-2019 гг.) стоимость квадратного метра на первичке в России была ниже, чем для готового жилья. Соотношение цен кардинально изменилось за последние 3-4 года (хотя до сих пор остаются локации, где вторичка дороже). Это связано с ростом качества новых ЖК; даже самые простые проекты комфорт-класса сейчас по своим качественным параметрам лучше самых престижных домов советской постройки.

Основным драйвером в изменении соотношения цен выступили льготные ипотечные программы. Кредиты для покупки новостроек всегда были чуть дешевле, чем на готовое жилье, но в последние 2 года этот спред стал измеряться уже не десятыми долями и несколькими процентными пунктами. Именно привлекательная ипотека и привела к смещению спроса в сторону этого сегмента рынка, а вслед за изменившимся спросом поменялось и соотношение цен.