«Плюс 500». Карта «серого» майнинга Иркутской области пополнилась 500 адресами

Там добывают криптовалюту вне промышленных площадок. Сейчас на карте более 5600 точек. Об этом рассказали в «Иркутскэнергосбыте».

Самая яркая на этой карте столица региона. На ней так много отметок, что она выглядит как большое красное пятно. На втором месте с количеством более 500 точек с подозрением на майнинг Ангарский городской округ. На границе между Ангарском и Шелеховским районом также зафиксировано скопление добытчиков криптовалюты, их 350. И почти не отстаёт Хомутовская агломерация, в которой насчитывается почти 300 обозначений. Далее за ними следуют еще два муниципальных образования – Мамоновское и Молодежное.

Иркутск

Майнинг опасен в том случае, если оборудование размещается в неприспособленных для этого местах. Чаще всего криптопредприниматели выбирают для этого жилые дома, гаражи, подвальные помещения, чердаки. Бытовые электрические сети не предназначены для постоянной высокой нагрузки, а для работы майнинговых ферм требуется круглосуточное подключение к электрическим сетям. Из-за этого возникает перегруз, скачки напряжения и аварийные отключения, в некоторых случаях происходят короткие замыкания и пожары.

Ангарск

Энергетики ведут ежедневную кропотливую работу по выявлению «серых» майнеров. Совместные рейды проводятся при участии представителей МВД, МЧС, Роспотребнадзора, прокуратуры. При проверках эксперты обращают внимание на высокий уровень энергопотребления и непрерывный характер нагрузки. Выявить недобросовестных майнеров можно, анализируя статистику показаний по каждому потребителю. Весомый вклад вносят и сами жители – соседи предприимчивых граждан, им мешает шум и вибрация от работы специфичной техники.

Шелеховский район

Для охлаждения майнингового оборудования ставятся вентиляторы, которые издают характерный звук. Кроме этого, жители жалуются на следствие работы специфичной техники – перепады напряжения, а также переживают за пожарную безопасность своих домов. О своих неудобствах жители сообщают энергетикам через социальные сети, пишут на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru или звонят в контакт-центр 8-800-100-9-777. С начала года поступило более 1000 жалоб.

Работу иркутских энергетиков отметили в Хакасии, где также сложная ситуация с майнингом. Власти республики намерены перенять опыт Иркутской области в борьбе с нелегальными добытчиками криптовалюты. «Положительный опыт по борьбе с майнерами есть в Иркутской области. Там энергетики совместно с правоохранительными органами и муниципальными властями выявляют незаконных майнеров и через суд либо добровольно переводят их из категории «население» в категорию «прочие». В итоге выставляют им счета по соответствующему тарифу», - рассказал председатель Госкомтарифэнерго Хакасии Манук Данданян.

Вместе с тем, в России в целом растет спрос на майнинг, пишет Коммерсант. Редакция связывает это с ослаблением национальной валюты. У России в области криптобизнеса есть ряд преимуществ перед другими странами, но при этом эксперты отмечают и ряд недостатков, главный из которых – отсутствие внятного регулирования. Летом в Минэнерго РФ поддержали упорядочение этого направления. Как рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме замглавы министерства Павел Сниккарс: «Мы хотим, чтобы майнеры как категория потребителей были определены. Надеемся, что появится и налогообложение у данной категории потребителей. Нам важно, чтобы мы смогли их идентифицировать, и мы понимаем, что для них придется вводить определенные особенности регулирования»