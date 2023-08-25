Вторичная недвижимость в ЦАО Москвы с начала 2023 года подорожала на 2%

По данным Росреестра, июль 2023 года стал рекордным по количеству сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы. Так, количество сделок за второй летний месяц без малого достигло отметки в 15 тыс. операций. Эксперт рынка недвижимости Борис Борискин рассказал о ключевых трендах этого сегмента.

«За семь месяцев средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы выросла на 3,4% или 9,3 тыс. руб. Сейчас средний квадрат торгуется в столице не уровне 287 тыс. руб. В ЦАО средняя цена вторичного метра выросла на 2,27% или почти на 16 тыс. руб., до 720 тыс. руб.», – Борис Борискин, генеральный директор компании Skolkovo Realty.

В 2023 году на вторичном рынке недвижимости Москвы наблюдается снижение количества продаж с дисконтом, что свидетельствует о росте покупательского интереса. Проще говоря, когда спрос высокий, то продавцам не нужно идти на уступки для потенциальных покупателей. В целом рост спроса связан с нестабильностью курса доллара и ростом ключевой ставки, что делает недвижимость привлекательным активом.

Сейчас владельцы долларовых накоплений получают дополнительные возможности для покупки жилья большей площади или в более престижных районах. В такой ситуации недвижимость воспринимается как защитный актив, способный сохранить сбережения.

Однако рост ключевой ставки также ведёт к увеличению стоимости ипотеки, что делает её менее доступной для большинства покупателей. Это может привести к снижению спроса на жильё, особенно на вторичное.

В краткосрочной перспективе ожидается всплеск спроса на кредиты по ранее одобренным заявкам. Однако, ситуация, скорее всего, не повторит ажиотажа весны 2022 года, так как текущие тенденции, по всей видимости, обусловлены более глубинными факторами.