Медикам Приангарья собираются платить до 1 млн рублей на покупку жилья

Деньги на покупку и возведение жилья могут начать платить в Иркутской области, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«Новые механизмы помощи медикам сейчас прорабатываем вместе с коллегами. В частности, на рассмотрении вопрос выплаты медработникам от 500 тысяч до миллиона рублей на строительство и приобретение жилья», – заявил губернатор.

Также в Приангарье уже действуют и другие меры поддержки врачей. Например, увеличена квота на целевое обучение – это даст возможность создать 100 дополнительных мест в учреждениях среднего профессионального образования региона.

Еще со следующего года медработники смогут безвозмездно получить в собственность жилые помещения из спецфонда. Кроме того, прибывшие на работу в города с населением от 50 до 100 тысяч населения врачи смогут получить от одного до двух миллионов рублей, а средний медицинский персонал от 500 тысяч до одного миллиона рублей.