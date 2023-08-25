Движение транспорта изменится в Иркутске из-за концерта Хора Турецкого

Знаменитый Хор Турецкого споет в Иркутске в ближайшее воскресенье в честь Дня шахтера – из-за мероприятия в городе изменится движение транспорта, рассказали в мэрии.

В частности, с 16:00 до 21:00 автомобильное движение по площади имени графа Сперанского будет закрыто. Временно изменятся схемы перемещения и общественного транспорта.

Автобусы № 3, 16, 23, 49, 64, 67, 80 при следовании от Глазковского моста в центр города будут направлены по улицам Степана Разина, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Из центра города в направлении Глазковского моста – после улицы Ленина по Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер им. Кирова» и «Площадь графа Сперанского» будут исключены. Автобусы будут останавливаться на Степана Разина – на трамвайной остановке «ул. Чкалова».

Движение автобусных маршрутов № 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66 при следовании от Глазковского моста в центр будет направлено по улицам Степана Разина, Свердлова, Ленина; в обратном направлении – после улицы Карла Маркса транспорт проследует по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановку «Сквер им. Кирова» исключат, а «ул. Сухэ-Батора» временно перенесут на Ленина – на место существующей автобусной остановки «Художественный музей».

Автобусы № 7к, 90 при следовании из центра в направлении Глазковского моста после Ленина пойдут по Канадзавы, Марата, Чкалова без остановки на площади графа Сперанского.

Автобус № 74 при движении от Глазковского моста в центр города проследует по улицам Степана Разина, Свердлова, Ленина и далее по маршруту. Остановка «Сквер им. Кирова» будет исключена. При движении в сторону центра транспорт будет останавливаться на трамвайной остановке «ул. Чкалова», расположенной на Степана Разина.

Автобусы № 12, 16к будут следовать до остановки «Художественный музей». При движении из центра после улицы Ленина они поедут по Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина. Исключены остановки «Сквер им. Кирова» и «Площадь графа Сперанского».

Движение маршрута № 8 при следовании от Глазковского моста в центр города будет направлено по Степана Разина, Свердлова, Ленина, Горького, Сухэ-Батора, Желябова и далее по маршруту; в обратном направлении после улицы Ленина транспорт свернет на Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер им. Кирова» и «Площадь графа Сперанского» исключат. При следовании в центр автобусы будут останавливаться на улице Степана Разина, на месте существующей трамвайной остановки «ул. Чкалова».

Автобусы № 56 при движении из центра города в предместье Радищева после улицы Ленина проследуют по Горького, Сухэ-Батора, Желябова, Декабрьских Событий, Рабочей и далее по маршруту; в обратном направлении – после улицы Рабочей транспорт пойдет по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина. Будут исключены остановки «Сквер им. Кирова», «Художественный музей», «Площадь графа Сперанского». При следовании из центра введут дополнительные остановки «ул. Сухэ-Батора» и «Цирк».

Автобусы № 48 при поездке от Маратовского кольца в центр города после улицы Рабочей будут направлены по Декабрьских Событий, Карла Маркса, Ленина и далее по маршруту с исключением остановки «Художественный музей». При следовании в центр введут дополнительные остановки «кинотеатр «Пионер», «ул. Пролетарская», «Экономическая академия».