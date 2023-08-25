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Последние летние выходные в Иркутской области будут жаркими: ожидается до +29 градусов

Синоптики спрогнозировали жаркую погоду на выходные в Иркутской области – воздух в регионе может прогреться до +29 градусов, следует из данных гидрометцентра Приангарья.

В субботу ожидается переменная облачность, ночью  будет преимущественно без осадков, днем местами возможны кратковременные дожди. Утром при прояснении туман, ветер юго-западный и юго-восточный подует со скоростью 5-10 м/с,  днем местами порывы до 13 м/с.

Температура ночью составит +7…+12 градусов, днем +24…+29 градусов, при облачной погоде +18…+23 градуса.

В Иркутске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен слабый дождь, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью составит +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов.

В воскресенье ожидается аналогичная погода – в регионе по-прежнему будет жарко, однако осадки тоже возможны в западных и северо-западных районах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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