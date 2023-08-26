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Доллар снова 95,5. Налоговый период подходит к концу, что дальше?

Рубль после нескольких неудачных попыток укрепления в пятницу стал быстро дешеветь во второй половине торгов, обновив недельный минимум. Доллар приблизился к 95,5 руб., евро превысил 103,4 руб.

– Налоговый период подходит к концу, так и не спровоцировав устойчивого укрепления рубля вместе с дополнительными продажами иностранной валюты, которые должны были осуществляться в рамках договоренностей с властями, подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций. – Эти меры направлены на предотвращение слишком быстрого ослабления рубля, и даже их анонс приостановил этот процесс. Однако, если такие операции и проводятся, пока эффект от них не ощущается в плане развития устойчивой восходящей коррекции рубля.

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Аналитики добавляют, тенденция имеет слабую восходящую направленность. Приближение пика налоговых платежей (28 августа) уже увеличивает угол наклона этого движения.

– Выход из консолидации может произойти вверх из-за потери части предложения инвалюты, продававшейся экспортерами для исполнения фискальных обязательств, – прогнозируют эксперты БКС.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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