Доллар снова 95,5. Налоговый период подходит к концу, что дальше?

Рубль после нескольких неудачных попыток укрепления в пятницу стал быстро дешеветь во второй половине торгов, обновив недельный минимум. Доллар приблизился к 95,5 руб., евро превысил 103,4 руб.

– Налоговый период подходит к концу, так и не спровоцировав устойчивого укрепления рубля вместе с дополнительными продажами иностранной валюты, которые должны были осуществляться в рамках договоренностей с властями, подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций. – Эти меры направлены на предотвращение слишком быстрого ослабления рубля, и даже их анонс приостановил этот процесс. Однако, если такие операции и проводятся, пока эффект от них не ощущается в плане развития устойчивой восходящей коррекции рубля.



Аналитики добавляют, тенденция имеет слабую восходящую направленность. Приближение пика налоговых платежей (28 августа) уже увеличивает угол наклона этого движения.

– Выход из консолидации может произойти вверх из-за потери части предложения инвалюты, продававшейся экспортерами для исполнения фискальных обязательств, – прогнозируют эксперты БКС.