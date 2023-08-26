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Автобус с командой шахматистов сбил насмерть пешехода в Иркутской области

Авария произошла минувшим вечером в Усольском районе Иркутской области – микроавтобус, который вез спортивную команду шахматистов, насмерть сбил человека. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент случился около 22:00 на трассе «Сибирь» неподалеку от поселка Новомальтинск. «ГАЗель» под управлением 55-летнего водителя наехала на мужчину – он оказался на проезжей части.

Пешеход – 57-летний житель Приморского края – от полученных многочисленных травм погиб на месте происшествия. 15 человек, находящихся в салоне, в том числе водитель, не пострадали. Известно, что маршрутка ехала со стороны Байкальска в сторону города Свирска.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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