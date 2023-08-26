Мошенники развели иркутянку на миллион, пообещав выигрыш на спортивных ставках

Жительницу Иркутска, которая работает мастером маникюра, обманули мошенники – они пообещали ей выигрыш на спортивных ставках, а вместо этого похитили ее деньги, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Работница салона красоты, которая обратилась к правоохранителям, пояснила, что накануне в социальной сети «ВКонтакте» она подписалась на страницу блогера, «меняющего сознание».

Через некоторое время ей написала девушка, тоже подписанная на этого пользователя, и завязала общение. Вскоре виртуальная знакомая рассказала о способе заработка – ставках на спорт по совету «инсайдера», якобы заранее знающего исход футбольных матчей, а после – отправила скриншот, демонстрирующий зачисление денег.

Поверив интернет-подруге, заявительница связалась со знатоком ставок и перевела ему 50 тысяч рублей. Не дождавшись результата, эксперт сообщил о возможности заработать большие деньги на слитой информации зарубежной букмекерской конторы, для чего потребовал еще 17,5 тысяч рублей.

Через непродолжительное время он сообщил, что зарубежная ставка сработала и собеседница выиграла свыше 1,3 миллиона рублей в иностранной валюте – фунтах. Таким образом, выигрыш превысил вложения более чем в 77 раз.

Для вывода денег интернет-помощник попросил иркутянку перечислить налог – больше 200 тысяч рублей. Для этих целей требовалось купить криптовалюту и перевести на указанный им кошелек. Позже, ссылаясь на ошибки и сбои, он просил женщину еще несколько раз перечислить эту же сумму.

Взяв несколько кредитов и выполнив все требования собеседника, женщина отправила все средства на подконтрольные преступникам счета. Когда она поняла, что сумма переведенных денег сравнялась с размером несуществующего выигрыша, который ей так и не перечислили, она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась полицию.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.