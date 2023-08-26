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Новый Дом культуры вместо затопленного построили в тулунской деревне за 90 млн рублей

Дом культуры затопило в деревне Евдокимовка в Тулунском районе во время наводнения в 2019 году – вместо него был построен новый объект, который открыли накануне, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

На его возведение направили почти 90 млн рублей, около 53 млн – средства федерального бюджета. Новый объект включает зрительный зал на 100 мест, помещения для занятий хореографией, музыкой, театральным искусством, декоративно-прикладным творчеством.

В здании будет работать и библиотека – во время наводнения в прежней были уничтожены все книги. Средства для закупки новой литературы выделили по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.

При центре создадут, помимо прочего, спортивные секции по теннису, шашкам, шахматам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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