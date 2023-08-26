Иркутяне назвали лучшие покупки, приобретенные в 2023 году

Аналитик SuperJob узнали у жителей Иркутска, какие покупки по итогам 2023 года они считают самыми лучшими. Результаты есть у SIA.RU.

Топ возглавляют смартфоны и планшеты: об их удачном приобретении рассказали 13% опрошенных. 10% порадовались новой бытовой технике, еще 10% – одежде и обуви, по 7% –туристическим путевкам и деликатесам, а 5% довольны, что обзавелись спортивными товарами.

О приобретении хороших недвижимости и мебели рассказали по 3% опрошенных. Удачно купили автомобиль 2, столько же – книги и обучающие курсы. Еще 11% назвали удачными покупками другие товары: в их числе инструменты, детские вещи, драгоценности, ценные бумаги, домашние животные и проч.

Пока не было запоминающихся приобретений у каждого четвертого, или 24%.